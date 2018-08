Het gaat niet goed met Melanie Brown. De voormalig Spice Girl heeft een paar heftige maanden achter de rug. De zangeres greep daarom naar de fles, vertelde ze aan The Sun. Momenteel laat ze zich behandelen voor een alcohol -en seksverslaving.

“De laatste zes maanden zijn erg zwaar geweest”, zei Mel B, die vorig jaar scheidde van Stephen Belafonte. De zangeres werkt aan haar memoires, Brutally Honest, en zegt dat het “onvoorstelbaar traumatisch is geweest om een relatie waarin ik emotioneel misbruikt ben en alle narigheden te herleven”. De zangeres, tevens jurylid van America’s Got Talent, zegt nu “heel open” te zijn over haar drankgebruik, waarmee ze haar pijn wilde wegstoppen, omdat het “een manier is waarop heel veel mensen proberen te maskeren wat er echt speelt”.

Afkickkliniek

“Soms kan ik niet omgaan met alle emoties”, ging Mel verder. “Maar het probleem was nooit alcohol of seks, het zit dieper.” Ze wil zich volgende maand in Groot-Brittannië op laten nemen in een afkickkliniek. “Het moet in het VK zijn, want ik ben erg Brits en ik weet wat het beste voor mij is.”

Hoewel ze het “moeilijk” heeft, hoopt Mel lotgenoten een hart onder de riem te kunnen steken. “Ik praat erover omdat dit een enorm probleem is voor zoveel mensen.”

