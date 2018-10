Te lief: verdrietig meisje krijgt high five van koningin Máxima

Eerder lieten onze koning en koningin zich al van hun menselijke kant zien, maar Máxima deed daar gisteren nog een schepje bovenop. Een klein meisje barstte in tranen uit toen ze ons koningspaar een bloemetje mocht geven. En daar weet onze koningin wel raad mee.

Tijdens een werkbezoek in de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Saarland, mocht het meisje het bosje overhandigen. Maar dat is natuurlijk bést wel spannend. Máxima stelt het huilende kind op haar gemak en sluit het gesprekje af met een high five. Wat een lief gebaar.

Schattig! Dit verlegen bloemenmeisje geeft een high five aan koningin Máxima. #BlauwBloed pic.twitter.com/sRN0REaaSR — Blauw Bloed (@BlauwBloedtv) 11 oktober 2018

