Meghan’s vader noemt de Britse Royals een sekte

Ondanks dat Thomas Markle in elk interview zegt dat het de laatste is, heeft hij weer van zich laten horen.

Dit keer vergelijkt hij het koningshuis met ‘een sekte’ zoals de Scientology Church en haalt hij Prinses Diana erbij: ‘Ze zorgen ervoor dat Meghan haar vader behandelt op een manier waarvan Harry’s moeder, Prinses Diana, gewalgd zou hebben. Dat is niet waar Diana voor stond. Ze zeggen van Prinses Diana dat ze de monarchie veranderd heeft, maar ze was niet perfect. Ze was op-en-top één van hen. Meghan is degene die de Britse royals naar de 21ste eeuw zal loodsen, als ze haar laten doen tenminste.’

Diep gekwetst

Vrienden van Meghan hebben (anoniem) gereageerd: ‘Gedrag zoals het zijne ontstaat niet van de ene dag op de andere. Waarom denk je dat haar ouders gescheiden zijn? Meghan moest in haar jeugd heel wat problemen overwinnen en zelfvertrouwen ontwikkelen, omdat ze door een narcist is grootgebracht. Ze heeft manieren ontwikkeld om met zijn emotionele chantage om te gaan en ze bidt voor hem. Ze kan niet begrijpen waarom hij zo’n diep gat voor zichzelf graaft en rondbazuint waarom het beter voor haar zou zijn als hij dood was’. De kans dat Meghan met haar vader in gesprek gaat is klein: ‘Ze is diep gekwetst en bovendien kan ze er niet op vertrouwen dat hij hun gesprekken voor zichzelf houdt.’

Bron: HLN.be | Beeld: Hollandse Hoogte