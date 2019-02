Waarom Meghan tijdens haar zwangerschap wél korte jurkjes draagt

Sinds Meghan Markle (37) officieel tot de Britse royals behoort, zijn er heel wat leefregels bijgekomen voor de voormalig actrice. Zo mag ze niet alles meer dragen wat ze zelf wil, al zal ze die regel tijdens haar zwangerschap hoogstwaarschijnlijk negeren. Net als Kate destijds heeft gedaan.

Waar Meghan niet lang geleden nog de meest sexy outfits uit de kast mocht trekken, is het nu gebruikelijk dat ze zich conservatief kleedt. En dat betekent dat ze over het algemeen jurkjes tot op of net over de knie moet dragen. Tijdens haar zwangerschap zal ze waarschijnlijk in kortere jurken ten tonele verschijnen, mét een reden.

Optisch slanker

Toen Kate Middleton in verwachting was van prins Louis konden we haar met regelmaat spotten in een jurk tot boven de knie. Ze koos ervoor om haar benen te laten zien om optisch slanker te lijken, aldus Cecile Reinaud, de oprichter van een van haar favoriete kledingmerken. ‘Normaal gesproken kiest Kate niet voor een roklengte boven de knie’, zegt ze. ‘In de winter koos ze vaker voor een dunne, zwarte panty onder een jurkje, waardoor het geheel alsnog erg chic was.’

Reinaud verwacht dat de hertogin van Sussex dit ook zal doen, op koudere dagen ook met een panty eronder. Toen de zon scheen, liet ze die in elk geval weg:

Bron: Libelle.nl | Beeld: ANP