Oeps: Meghan Markle verklapt uitgerekende datum tijdens werkbezoek

De geruchtenmolen draait al een tijdje op volle toeren. Krijgt de hertogin van Sussex niet tóch een tweeling? En wanneer zou ze uitgerekend zijn? Meghan lijkt nu zelf het antwoord op die laatste vraag verklapt te hebben.

Kleurrijk naar buiten

Prins Harry en Meghan zijn op dit moment in Birkenhead, een plaats in het noordwesten van Engeland. Daar bezoeken ze een aantal projecten. Uiteraard ziet Meghan er weer piekfijn uit in een prachtige paarse jurk, gecombineerd met een rode, lange jas en rode pumps.

‘Een April-baby’

Toen de hertogin de plaatselijke bevolking ontmoette en cadeautjes in ontvangst nam, liet ze per ongeluk glippen wanneer ze is uitgerekend. “I’m having an April baby”, vingen omstanders op. Dat betekent dat ze op dit moment zes maanden zwanger is van haar eerste kindje.

Het wordt zéker een…

En terwijl er massaal geaasd wordt op de uitgerekende datum, hebben de wedkantoren het bizar druk met gokkers die geld inzetten op zowel het geslacht als de naam van de royal baby. Wat blijkt? De gokkers zijn er van overtuigd dat het een meisje wordt. Volgens Hello! Magazine is er afgelopen weekend zelfs zóveel op ingezet, dat het wedkantoor er nu geen nieuwe weddenschappen meer voor aanneemt.

Naam

Ook op de naam wordy volop ingezet. Toen bekend werd dat er een nieuwe royal baby op komst was, ging op social media al snel de naam van Harry’s moeder Diana rond voor het kindje. Volgens de wedkantoren is die naam nog steeds favoriet, gevolgd door Alice en Grace.

Meghan en haar ‘beautiful belly’:

