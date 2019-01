Oeps: verklapt Meghan hier de mogelijke naam van de royal baby?

Beetje bij beetje komen we steeds meer te weten over de ‘royal baby’ van Harry en Meghan. Niet alleen verklapte de hertogin eerder al de uitgerekende datum van haar kleine spruit, ook lijkt ze haar voorkeur te hebben uitgesproken voor een potentiële naam van het kindje.

Want gaat de voormalige actrice voor klassiek, zoals William en Kate deden voor hun kinderen? Of lapt ze alle ongeschreven regels aan haar laars en kiest ze voor een moderne, wat apartere naam? Meghan zelf lijkt er ook nog niet helemaal over uit te zijn, want ze vroeg tijdens een wandeling in de stad Merseyside het publiek om suggesties.

Amy

En wanneer iemand heel hard ‘Amy’ roept, is Markle om. ‘Oh, ik hou ook van de naam Amy!’, zegt ze. Ook blijkt haar assistent-secretaresse zo te heten. Maar of de kleine prins of prinses uiteindelijk ook echt zo gaat heten, is nog maar de vraag. Voor nu noemen Harry en Meghan hun kindje nog ‘onze kleine hobbel’. Hoe schattig!

Bron: Grazia.nl | Beeld: ANP