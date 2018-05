Wie brengt Meghan naar het altaar als haar vader écht niet naar de bruiloft komt?

Hoewel zo’n twee weken geleden nog geroepen werd dat Thomas Markle, de vader van Meghan, haar naar het altaar zou brengen, werd maandag bekend dat hij niet aanwezig zal zijn bij de bruiloft van zijn dochter en prins Harry. In een interview met TMZ vertelt hij in eerste instantie een hartaanval te hebben gehad, maar zijn gezondheid zou niet de reden zijn voor zijn afwezigheid. Het paparazzi-schandaal daarentegen wél. Maar als haar vader het niet doet, wie begeleidt Meghan dan naar het altaar?

Omdat prins Harry de tradities van het Britse koningshuis in ere zou willen houden, zou Meghan haar vader hebben gevraagd om haar weg te geven. Maar dat gaat nu dus toch niet door, zo blijkt een paar dagen voor de grote dag.

Moeilijke situatie

Volgens royaltydeskundige Caroline Castigliano van de Amerikaanse Marie Claire zou traditioneel gezien de tweede man in de familielijn Meghan naar het altaar moeten begeleiden, en dat is haar halfbroer Thomas Jr. ‘Maar ik begrijp dat haar broer niet komt’, aldus Caroline. De twee zouden namelijk geen goede band met elkaar hebben. ‘Het is een heel moeilijke situatie.’

Moeder

De tijd zal leren wie Meghan uiteindelijk naar het altaar zal begeleiden; er wordt gedacht dat haar moeder de taak op zich zal nemen als haar vader echt niet komt. We hoeven in elk geval niet lang te wachten op de ontknoping: aanstaande zaterdag stapt de voormalig ‘Suits’-actrice al in het huwelijksbootje met prins Harry.

Bron: Libelle | Beeld: ANP