Officieel bevestigd: Meghan Markle en prins Harry zwanger van eerste kindje

Meghan Markle (37), de vrouw van de Britse prins Harry (34), is zwanger. Ze verwacht haar baby in de lente van volgend jaar, zo heeft het Britse koningshuis laten weten.

Lentebaby

‘De hertog en hertogin van Sussex verwachten een baby, luidt de officiële aankondiging van Kensington Palace. Hiermee is het nieuws over Meghans zwangerschap bevestigd. De hertogin is uitgerekend in de lente van 2019. ‘De koninklijke hoogheden zijn dankbaar voor alle steun die zij hebben gekregen rondom hun huwelijk in mei, en zijn verheugd om dit blijde nieuws met iedereen te kunnen delen.’

Geruchtenmolen

De geruchtenmolen draait al tijden op volle toeren, maar de vermoedens werden de laatste tijd steeds hardnekkiger. Vorige week werd bekend dat de hertogin haar man niet vergezelt tijdens het werkbezoek aan Fiji. Hoewel de reden van de afzegging niet officieel bekend is gemaakt, kon iedereen wel raden wat er aan de hand is. In Fiji is namelijk het zika-virus actief, wat gevaarlijk is voor zwangere vrouwen.

Huwelijk van het jaar

De Amerikaanse Markle trouwde in mei dit jaar met Harry, de kleinzoon van koningin Elizabeth II. Daarbij kregen ze de titels hertog en hertogin van Sussex. De bruiloft in Windsor werd wereldwijd door miljoenen mensen bekeken. Harry staat in lijn van troonopvolging op nummer zes en lijkt onder het publiek en bij de media populairder dan zijn oudere broer William. Die moet te zijner tijd na hun vader Charles koning worden.

Andere kant van de wereld

De 34-jarige Harry en zijn 37-jarige Californische echtgenote zijn vandaag net aangekomen in Australië. Volgens Australische media hebben ze tien medewerkers meegenomen, inclusief een kapper en een perswoordvoerder. Er zou ook een bevriend echtpaar uit Toronto onofficieel ‘meeliften’. Het is Harry en Meghans eerste officiële buitenlandse bezoek als echtpaar. Het bezoek is vooral gericht op de Invictus Games, een paralympisch sportevenement dat dit jaar in Sydney plaatsvindt. In 2020 zijn die in Den Haag.

Meghan verhult haar beginnende buikje met een mantel op de bruiloft van prinses Eugenie afgelopen weekend:

Bron: Instagram | Beeld: Hollandse Hoogte