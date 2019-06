Wauw: Meghan Markle voor het eerst weer in het openbaar gezien

Meghan Markle is voor het eerste weer in openbaarheid getreden en ze ziet er prachtig uit. Dit is de eerste keer dat Meghan weer bij een officiële gebeurtenis aanwezig is. De kersverse moeder onderbrak haar zwangerschapsverlof speciaal voor de verjaardag van haar schoonoma Queen Elizabeth II.

Meghan was aanwezig bij de trooping of the colour. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement ter eren van de verjaardag van de koningin. Meghan zat samen met haar man Prins Harry, schoonzus Kate Middleton en Camilla, de vrouw van Prins Charles, in een koets, die langs duizenden fans reed.

Meghan, Duchess of Sussex, makes her first appearance at a public engagement since the birth of her son, Archie Harrison, at Trooping the Colour, a celebration of the Queen’s official birthday. https://t.co/7XMXHfZ4b4 pic.twitter.com/UhxFjbRgN6 — CNN International (@cnni) June 8, 2019

Pikante kiekjes

Haar eerste openbare verschijning is niet de enige reden dat Meghan momenteel de headlines in Engeland domineert. Er zouden honderden foto’s van het huwelijk van Meghan en Harry op sociale media rond gaan. Hackers hebben namelijk het archief van hun huwelijks fotograaf gehackt en foto’s naar buiten gebracht.

Bron: Nu.nl, CNN | Beeld: ANP, CNN