Meghan Markle scoort – als eerste royal ooit – een Teen Choice Award-nominatie

Voor het eerst in haar carrière is Meghan Markle genomineerd voor een Teen Choice Award. Hiermee is ze de eerste royal in de geschiedenis die in aanmerking komt voor de Amerikaanse ‘kinderprijs’, die de vorm heeft van een surfboard. Dit meldt Page Six.

‘Ga maar, liefje’

Meghan neemt het in de categorie Choice Style Icon Award op tegen Blake Lively, Harry Styles, Chadwick Boseman, Zendaya en Migos. De kans dat de Hertogin van Sussex bij de award-show aanwezig zal zijn, is klein, maar stiekem hopen we dat Harry zegt: ‘Ga maar gewoon, liefje’. Of ze nu wel of niet op de rode loper verschijnt 12 augustus aanstaande is dus nog even afwachten, maar tot die tijd kunnen fans wel volop stemmen.

Run op Meghan-looks

Vanaf het moment dat Meghan officieel gepresenteerd werd als de verloofde van prins Harry, en daarna als zijn vrouw, zijn al haar outfits nauwkeurig onder de loep genomen door modebladen en blogs. Alle jurken, jassen, tassen en schoenen die ze naar verschillende gelegenheden droeg, waren in no-time uitverkocht.

How royal! 😉 Meghan Markle has been nominated for a Teen Choice Award https://t.co/S6ZF38jXRR pic.twitter.com/lXNKtnT9lb — Page Six (@PageSix) June 25, 2018

Beeld: Hollandse Hoogte