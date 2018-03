Meghan Markle staat te popelen om moeder te worden

Het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle laat niet lang meer op zich wachten. Over een kleine maand geven zij elkaar het jawoord en zullen ze als man en vrouw door het leven gaan. Iets waar de voormalige presentatrice maar wat graag naar uitkijkt. Al is dat niet het enige waar Meghan aan denkt.

De toekomstige royalty zou naar verluidt namelijk zo snel mogelijk aan kinderen willen beginnen. Tijdens het bezoek aan een campus in Belfast, waar ze spraken met de makers van innovatieve en hypoallergene babyproducten, liet de Suits-actrice dan ook al het een en ander los over haar toekomstige baby.

Enthousiast

Meghan zou bij het zien van alle babyproducten namelijk wel heel enthousiast zijn geworden. ‘Ik weet zeker dat we op een bepaald moment al deze spullen nodig zullen hebben’, luidde haar reactie. Maar ook haar toekomstige echtgenoot zou zijn enthousiasme niet bepaald onder stoelen of banken hebben gestoken.

Babybadje

Eén van de makers laat namelijk weten dat ook prins Harry nog net niet stond te jubelen bij het zien van de verschillende babyproducten. ‘Harry was vooral geïnteresseerd in het babybadje. Ik vraag me af of hij al eens getuige is geweest van badtijd van zijn nichtje of neefje.’

Bron: Telegraaf Beeld: ANP