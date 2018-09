Onthuld door haar visagist: waarom Meghan Markle nooit rode lipstick draagt

Meghan Markle is eigenlijk nooit te betrappen op een mode of beauty fail. Op het gebied van haar en make-up kan dat ook haast niet, gezien de hertogin het altijd subtiel houdt. Zo zullen we haar bijvoorbeeld nooit zien met een felrode kleur op haar lippen, en daar heeft ze een duidelijke reden voor.

Lees ook: Waarom Meghan Markle vaak te grote schoenen draagt (en ze is niet de enige)

Sinds Meghan officieel lid is van de koninklijke familie, is er een aantal dingen die ze moét laten. Maar het links laten liggen van rode lipstick doet ze geheel uit eigen keuze, zo verklapt haar visagist.

Zelfverzekerdheid

In plaats van een opvallende kleur op haar lippen, kiest de vrouw van prins Harry altijd voor een nude tint. ‘De enkele keer dat ze rode lipstick droeg, voelde ze zich niet op haar gemak’, vertelt Daniel Martin, de make-up artist die Meghans make-up deed op haar trouwdag. ‘Ze praat graag en wil zich het liefst nergens druk om maken. Ze hebben zoveel verplichtingen; dan is het belangrijk dat je je comfortabel en zelfverzekerd voelt.’

Snappen we volkomen. En eerlijk is eerlijk: die neutrale kleur staat de hertogin van Sussex prachtig, dus waarom ook niet?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: NSMBL.nl | Beeld: ANP