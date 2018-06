Nu Meghan Markle onderdeel uitmaakt van de Britse koninklijke familie, komen daar natuurlijk de nodige publieke verschijningen bij kijken. Zo ging ze samen met haar geliefde Harry en Queen Elizabeth naar een receptie op Buckingham Palace, en natuurlijk trok ze daar haar beste outfit voor uit de kast.

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: Meghan Markle ziet er altijd op haar paasbest uit. En het stopt niet bij een prachtige jurk en een goed paar schoenen; ook haar lokken zijn altijd perfect gestyled.

Nieuw kapsel

Voor haar meest recente uitstapje met Harry en Elizabeth verscheen de hertogin van Susses in een elegante roze jurk en hoge zwarte pumps. Haar kapsel was in een nieuw jasje gestoken, en die klassieke krullen waren duidelijk geïnspireerd op de haarstijl van haar schoonzus Kate Middleton. Wat vind jij ervan?

