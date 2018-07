Dít mag Meghan Markle niet dragen als ze zwanger is

Als je eenmaal officieel lid bent van de Britse koninklijke familie, verandert er een hoop in je leven. Zo zijn er veel dingen die je ineens moet laten, en daar weet Meghan Markle alles van.

Als je een royal bent, horen daar nu eenmaal een aantal leefregels bij. Meghan heeft haar leven dan ook flink moeten omgooien; haar acteercarrière heeft ze bijvoorbeeld achter zich moeten laten. Of ze het met al die regels even gemakkelijk heeft? Nope, er is één koninklijke etiquette die ze knap lastig vindt.

Nóg een regel

Er zijn dus al dingen die Meghan niet meer mag sinds ze bij de koninklijke familie hoort, maar als ze straks zwanger is, komt er nóg eentje bij. Zo is er één ding dat ze absoluut niet mag dragen wanneer er een kleine op komst is, namelijk een trainingspak. Lekker chillen in een comfortabele joggingbroek en een wijde trui is er voor de hertogin van Sussex dus niet bij. Wij hebben met haar te doen…

Bron: Marie Claire UK | Beeld: Hollandse Hoogte