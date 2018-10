Meghan Markle is dol op deze goedkope mascara en híer koop je ‘m

Sinds 19 mei dit jaar, de dag waarop de Britse prins Harry en actrice Meghan Markle in het huwelijksbootje stapten, raken we over de hele wereld niet uitgepraat over de kersverse hertogin van Sussex. Als we toch eens een dagje met iemand konden ruilen…

Een beetje van Meghan en een beetje van jezelf

Dat ruilen zit er helaas niet in, maar ons een klein beetje Meghan voelen, gaat helemaal lukken. Wij weten namelijk met welke mascara de voormalig Suits-ster die o zo zwoele oogopslag creëert. En da’s heus geen prijzig couture-makeupje.

Koopje

Zo gebruikt ze een goedkope mascara die ook gewoon in de Hollandse drogist verkrijgbaar is. Het gaat om de Maybelline Lash Sensational Luscious Mascara. Die vind je gewoon bij Kruidvat of bestel je online bij bol.com voor slechts € 8,-. Het schijnt zelfs zo te zijn dat ze deze mascara droeg tijdens haar huwelijk.

Dit is ‘m:

En dit is het resultaat:

Bron: Libelle | Beeld: Hollandse Hoogte