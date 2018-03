Royal selfie maken? Meghan Markle krijgt wassen beeld in Madame Tussauds

Madame Tussauds in Londen speelt alvast handig in op de toekomstige uitbreiding van de Britse koninklijke familie. Een wassen evenbeeld van Meghan Markle, de verloofde van prins Harry, wordt binnenkort toegevoegd aan de andere koninklijke beelden in het museum.

Lees ook

Yum: prins Harry en Meghan Markle kiezen voor een wel héél bijzondere bruidstaart

Op de stoep van Buckingham Palace stond woensdagochtend een bord met daarop de aankondiging, een knipoog naar de Britse traditie waarop nieuwgeboren prinsen en prinsessen worden aangekondigd. Het museum spreekt van de komst van “een toekomstig prinses en bruid en voormalig koningin van de rechtszaal”, waarbij het laatste een verwijzing is naar Meghans laatste acteerklus in de advocatenserie Suits.

Het beeld van Meghan wordt in mei, in de maand van de trouwerij, gepresenteerd. Ze komt dan naast prins Harry te staan.

OMG, try this for news… #MeghanMarkle will be joining her future husband Prince Harry at #MadameTussaudsLondon! Can't breathe. 👑✨#ThePrincessIsHere pic.twitter.com/lPABJTagTp

— Madame Tussauds (@MadameTussauds) March 21, 2018