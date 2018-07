Waarom Meghan Markle haar hoed niet op haar hoofd mocht dragen tijdens Wimbledon

Sinds Meghan Markle officieel deel uitmaakt van de Britse koninklijke familie, is haar leven flink veranderd. Zo heeft ze haar carrière als actrice moeten opgeven en zullen we haar niet meer betrappen in een outfit die nét iets te veel blootgeeft. Maar dat ze haar hoed niet op haar hoofd droeg toen ze haar opwachting maakte bij Wimbledon, had niets te maken met haar beperkingen als royal.

De oplettende kijker die de foto’s al had gezien van Kate en Meghan bij Wimbledon, was het misschien al opgevallen dat de geliefde van prins Harry haar hoed continu in haar hand droeg in plaats van op haar hoofd. Maar de hertogin van Sussex deed dat wél met een reden.

Belemmering

Volgens The Sun hebben de genodigden die Wimbledon mogen bijwonen vanuit de koninklijke box een aantal moderegels waar ze zich aan moeten houden. Zo wordt verzocht om ‘geen hoeden te dragen, in verband met de eventuele belemmering van het zicht van anderen’. Op andere plekken is deze regel niet van kracht, maar omdat Meghan op de voorste rij van de koninklijke box zat, was zij dus genoodzaakt om haar hoed af te zetten. Mysterie opgelost!

Een bericht gedeeld door Meghan Markle (@hrhofsussex) op 15 Jul 2018 om 9:25 (PDT)

Bron: Harpersbazaar.com | Beeld: ANP