Waarom Meghan Markle vaak te grote schoenen draagt (en ze is niet de enige)

Meghan Markle ziet er altijd uit om door een ringetje te halen. Van perfect geföhnde lokken tot een prachtige jurk en schitterende schoenen: de hertogin van Sussex is op geen modemissertje te betrappen.

Lees ook: Té cute: Harry helpt onzekere Meghan stiekem voor oog van de pers

Wat wel opmerkelijk is, is dat de voormalig ‘Suits’-actrice vaak schoenen draagt die net een maatje te groot zijn. Maar zelfs daar lijkt Meghan goed over nagedacht te hebben.

Opgezwollen voeten

‘Het gebeurt heel vaak dat beroemdheden voor een verschijning op de rode loper of andere gelegenheden voor één schoenmaat of twee groter te kiezen’, stelt mode-expert Harriet Davey. Tegenover Independent legt ze uit dat dit gedaan wordt om pijnlijke blaren te voorkomen. ‘Zeker omdat voeten snel gaan zwellen als je lang rechtop staat. Een iets grotere schoen lijkt dan de oplossing.’

Verbergen

Heel mooi staat het natuurlijk niet als je schoenen veel te ruim lijken te zitten, maar ook daar hebben Meghan en andere vrouwelijke celebs zo hun trucjes voor. ‘Om ervoor te zorgen dat de schoen niet gaan afvallen, worden vaak propjes watten of tissues vooraan in de schoen gestopt’, aldus Harriet. ‘Dit halen ze dan weer uit van zodra ze voelen dat de voeten gaan opzwellen.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.



Bron: GVA.be | Beeld: ANP