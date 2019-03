Meghan Markle ‘gaat eigen babyvoedsel maken’

Meghan Markle is eind april uitgerekend en dus nog maar een paar weken verwijderd van de bevalling. Hierdoor is ze al druk bezig met plannen hoe ze haar baby wil opvoeden. Eén van de dingen waar prins Harry en Meghan zich mee bezig houden is wat hun toekomstige spruit moet gaan eten.

Volgens een van haar vrienden is een belangrijke invloed op hun beslissingen Meghan’s thuisstaat, Californië. Haar vriendin zei: ‘Haar Californische roots komen naar voren’ en voegde eraan toe: ‘Ze houdt rekening met wat ze in haar lichaam stopt en op haar huid smeert. Zelfs met wat in haar schoonmaakmiddelen zit.’ Blijkbaar is Meghan ‘op zoek naar natuurlijke dingen’ en zal ze ‘waarschijnlijk haar eigen babyvoeding maken’..

Daarnaast zullen de wanden van de babykamer beschildert worden met vegan verf en installeert het koninklijke stel een bewakingssysteem dat bestuurd wordt door smartphones.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: ANP