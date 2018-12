Meghan Markle en Kate Middleton vieren ondanks alles tóch samen Kerst

Na de geruchten van de ruzie tussen Meghan Markle en Kate Middleton, heeft Kensington Palace bevestigd dat de geruchten niet waar zijn. En daarom vieren zij deze Kerst ook gewoon samen.

Tijdens Kerst komen families bij elkaar, dus ook de Britse royal family. Dit zal de eerste gezamenlijke Kerst worden voor Harry en Meghan sinds hun royal wedding in mei, eerder dit jaar.

Geen sprake van ruzie

Normaal gesproken brengen prins William en Kate de Kerst voor een gedeelte door bij de ouders van Kate in Bucklebury. Naar verluidt zal het koppel dit jaar echter de kerstdagen doorbrengen met Meghan en Harry. Dit nieuws kwam naar buiten nadat verschillende geruchten de wereld in werden geholpen dat Meghan en Kate ruzie zouden hebben. Een reden voor die ruzie zou zijn dat Meghan en Harry zich niet in het traditionele Kensington Palace zullen vestigen, maar gaan verhuizen naar Frogmore Cottage in Windsor. Ook zijn er geruchten van bronnen binnen het paleis dat Meghan en Kate totaal verschillende types zijn, waardoor het niet zou boteren tussen de twee. De Britse roddelpers was er als de kippen bij om dit te bestempelen als ‘het niet met elkaar kunnen vinden’. Kensington Palace voelde zich genoodzaakt te communiceren dat ‘er niets klopt’ van de geruchten. En er dus geen sprake is van een ruzie tussen de twee.

Samen met de hele familie

Met de bevestiging dat de familie gezamenlijk Kerst zal vieren dit jaar, vragen wij ons af waar de viering zal plaatsvinden. In Norfolk, in het huis van William en Kate Anmer Hall, of het onderkomen van de koningin in Sandringham? De koninklijke familie brengt traditioneel Kerstmis door in Sandringham – een formele aangelegenheid met een groot diner, een ochtendkerkdienst en een toespraak van koningin Elizabeth. Het is niet bevestigd of Harry en Meghan bij William en Kate zullen verblijven, zoals vorig jaar het geval was, of bij de Queen. Maar ze zullen zeker aanwezig zijn.

Bron: Vogue | Beeld: ANP