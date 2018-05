Meghan laat haar vrienden haar nog steeds bij deze bijnaam noemen

Nu Meghan Markle de hertogin van Sussex is, mag ze niet zomaar meer aangesproken worden met elke naam. Toch maakt ze voor haar beste vrienden graag een uitzondering.

Officieel is het namelijk ‘Her Royal Highness The Duchess of Sussex’ en dat is een hele mond vol. Daniel Martin, al heel lang Meghan’s vriend en ook de visagist die haar make-up deed op haar trouwdag, was totaal overrompeld toen het tijd was om haar aan te spreken.

‘I’m always going to be Meg’

Hij heeft het haar dan ook zelf gevraagd, zo vertelt hij aan People. ‘I asked her that. ‘Do I bow to you? I don’t want to disrespect you, but I’ve known [her] for almost ten years.’ Dus: ‘What’s up?’ Volgens Daniel begon Meghan vervolgens te lachen, waarop ze antwoordde: ‘I’m always going to be Meg. Meg.’ Toch geeft de goede vriend aan dat hij de volgende keer wel iets meer respect wil tonen en zich wil houden aan het protocol. Wat lief.

Andere bijnamen

Maar dat is niet de enige bijnaam die de hertogin van Sussex heeft. Ook wordt ze wel liefkozend ‘Flower’, ‘M&M’, ‘Nutmeg’, ‘Bean’ en ‘MM’ genoemd. Of haar vrienden ook nog deze vormen mogen gebruiken, dat is niet bekend.

Bron: Cosmopolitan US | Beeld: Mischa Schoemaker (ANP)