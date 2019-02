Foto’s: Meghan Markle gespot in New York voor geheime babyshower

Hertogin Meghan is opgedoken in The Big Apple, zo is te zien op verschillende paparazzi-foto’s. Volgens bronnen van People is ze in New York omdat ze vandaag een geheime babyshower met haar vriendinnen houdt.

High class snoepen

De 37-jarige voormalig actrice kwam vrijdag al aan en heeft een deel van haar zaterdag doorgebracht met theedrinken en macarons eten bij Laduree in SoHo. Ze werd daarbij vergezeld door haar beste vriendin, styliste Jessica Mulroney. Daarna zouden de twee de luxe kinderzaak Bonpoint hebben bezocht.

Babyshower

Het is voor het eerst dat Meghan New York bezoekt sinds ze getrouwd is met de Britse prins Harry in mei vorig jaar. Vandaag staat haar babyshower op de planning, waar maar een handjevol mensen voor uitgenodigd zijn. Meghan zou dwars tegen het koninklijke protocol ingaan met haar shower; de royals vinden het maar ‘ordinair gift grabbing-gedoe’.

Zen terug naar de UK

Volgens bronnen van Harper’s Bazaar is haar bezoek een mooie gelegenheid voor de hertogin om bij te praten met vrienden en wat tijd door te brengen in de stad waar ze zo van houdt. Het is voor velen van de vrienden van Meghan de laatste keer dat ze haar voor de geboorte van haar baby zien. “Het is een relaxte trip voor haar. Meg zal verkwikt en uitgerust terugkeren naar huis, met heel veel nieuwe babykleertjes.”

Rennen en vliegen

Meghan keert later deze week terug gaan naar Londen, maar stapt 23 februari alweer in het vliegtuig. Dan samen met manlief prins Harry, met wie ze tot de 25e in Marokko is, waar ze Koning Mohammed VI en premier Saadeddine El Othmani zal ontmoeten. Er staan tevens bezoeken aan enkele scholen op het programma, om de belangrijke rol van onderwijs voor meisjes te benadrukken.

