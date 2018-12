Meghan Markle haar babybuik is al flink gegroeid

Meghan Markle is pas in april uitgerekend, maar wordt nu al gespot met een flinke babybuik. De geruchten dat de hertogin een tweeling zou krijgen, worden hierdoor alleen maar nóg meer versterkt.

De paparazzi legden Meghan namelijk op de gevoelige plaat vast toen zij met prins Harry St. Luke’s Church verliet in Kensington. Hoewel ze haar tasje een beetje voor haar buik houdt, is toch al duidelijk een flinke babybump te zien. Meghan is nu ongeveer vier à vijf maanden zwanger, maar haar omvang verraadt tóch misschien dat er twee royal baby’s komen in plaats van één. Hoe leuk zou dat zijn!





Peetouders

Ook draait de geruchtenmolen al op volle toeren over wie nu de peetouders mogen worden van de kleine spruit. Er zijn twee wereldberoemde sterren die een grote kans maken om deze eer te krijgen. En dat zijn niemand minder dan… George en Amal Clooney! Het stel was ook al aanwezig op de bruiloft van de hertog en hertogin en zowel Meghan als Harry zouden het zeer goed met de Clooneys kunnen vinden.

Bron: Grazia | Beeld: Instagram, Hollandse Hoogte