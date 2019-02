Zó cute! Video toont duidelijk hoe Meghan Markle haar baby voelt schoppen

Hoewel het einde van haar zwangerschap steeds dichterbij komt, is Meghan Markle nog hartstikke druk aan het werk. Zo bracht ze eerder deze week een bezoekje aan Briston, waar een wel heel bijzonder onderonsje tussen de hertogin en haar ongeboren baby werd vastgelegd.

Lees ook

Opdonder

Op een video op Instagram is namelijk heel erg goed te zien hoe Meghan een schop krijgt van haar mini-me. Wie goed op haat buik let, ziet duidelijk hoe deze een ‘opdonder’ krijgt. Op dat moment kijkt Meghan even subtiel naar beneden, terwijl prins Harry, die naast haar staat, nietsvermoedend voor zich uit blijft kijken.

Spannend!

Meghan en Harry moeten nog wel even geduld hebben voordat ze hun baby daadwerkelijk met zijn of haar beentjes kunnen zien spartelen. Meghan is naar verluidt pas eind april uitgerekend en heeft dus nog dik twee maanden te gaan.

Bron: Libelle | Beeld: ANP