Video: 12-jarige Meghan Markle maakt zich hard voor vrouwenrechten

Dat Meghan Markle ooit als koffermeisje in Miljoenjacht stond wisten we al, maar de kersverse Duchess of Sussex was al veel eerder – op twaalfjarige leeftijd! – op de buis te zien. En wat blijkt? Zelfs tóen al vocht ze voor een betere wereld waarin vrouwen gelijkwaardig zijn aan mannen.



Een geboren feminist

Het feminisme lijkt er bij Meghan, die al jaren diverse goede doelen steunt en zich publiekelijk hard maakt voor gendergelijkheid, tegen moderne slavernij en haar beste beentje voortzet in ontwikkelingslanden, al vroeg in te zitten. In een video uit begin jaren negentig is te zien hoe de nieuwste royal van het Britse koningshuis, die afgelopen dinsdag samen met prins Harry hun eerste officiële optreden had sinds het huwelijk, samen met andere kinderen haar mening geeft over het seksisme dat destijds volop gebruikt werd in televisiecommercials.

‘Vrouwen horen achter het aanrecht’

De jonge Meghan vertelt over hoe een reclame voor afwasmiddel haar in het verkeerde keelgat schoot omdat de spot insinueerde dat enkel vrouwen de afwas doen en achter het aanrecht staan, iets waar de jongens uit haar klas het mee eens leken te zijn. Ze schreef de producent van het afwasmiddel een brief met de vraag of ze de voice-over minder seksistisch zouden kunnen maken.

‘Je kunt echt het verschil maken’

En met succes: drie maanden na het versturen van haar brief werd de commercial aangepast. “Als je iets op televisie ziet waar je het niet mee eens bent of waardoor je beledigd bent, schrijf dan brieven en verstuur ze naar de juiste personen. Je kunt dan écht het verschil maken”, klinken de wijze woorden van de piepjonge Meghan in de video. Nou, als dit geen belofte is dat ze haar taken als royal perfect zal volbrengen…

