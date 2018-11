Hierdoor kreeg Meghan haar schoonzus Kate aan het huilen

Dat Meghan en Kate niet de beste vriendinnen zouden zijn, is inmiddels geen geheim meer. Toch kreeg Markle haar schoonzus op een bepaald moment zelfs aan het huilen en nee, dat waren geen tranen van geluk.

Voor de royal wedding wilde Meghan alles tip top in orde hebben. Dat betekende ook dat de bruidsmeisjesjurk van Charlotte aan heel wat strikte eisen moest voldoen, zo meldt The Sun. De passessie met de kleine meid verliep dus niet helemaal soepeltjes, waardoor Kate uiteindelijk in huilen uitbarstte. Misschien had het ook te maken met dat Middleton op dat moment net bevallen was van haar derde kindje.

Geen ruzie

Maar tel een veeleisende bruid op bij een drammende peuter en je kunt je voorstellen dat het al snel even te veel wordt. Het gedrag van Meghan was waarschijnlijk net de druppel die de emmer deed overlopen. Toch hebben de twee schoonzussen allang geen ruzie meer over dit moment en hebben ze het voorval achter zich gelaten.

Bron: Grazia | Beeld: Hollandse Hoogte