Krijgen Meghan en prins Harry een tweeling?

Niet alleen het gokken op de naam is begonnen, maar ook over het aantal kindjes dat Meghan en Harry zullen krijgen. Veel mensen zijn namelijk in de waan dat het stel in verwachting zou zijn van een… tweeling!

Het aantal keer dat er gewed werd op een tweeling was zelfs zó veel, dat het bedrijf de wedstrijd nu terug heeft moeten trekken. De uitleg is: ‘We zijn gestopt met de weddenschap over een eventuele tweeling voor Meghan Markle door een enorme hoeveelheid inzet op vrijdag morgen. Er waren abnormaal veel inzetten op de tweeling, wat ons dwong om meer inzetten te weigeren. De verhouding was vijf tegen één op de verdenking, waardoor wij vermoeden dat er een insider is die iets heeft verklapt. Hierdoor weten de gokkers waarschijnlijk meer dan wij.’

Insider

Het vermoeden dat Meghan dus zwanger is van een tweeling komt niet helemaal uit de lucht vallen. Zou een insider dan toch zijn of haar mond voorbij hebben gepraat? In ieder geval komt er in april een royal baby, maar grote kans dat dat er dus twee worden. Hoe leuk!

Bron: Libelle.nl | Beeld: Hollandse Hoogte