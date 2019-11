De feestdagen komen er weer aan, en voor prins Harry en zijn geliefde Meghan Markle betekent dit dat ze voor een behoorlijk lastige keuze komen te staan. Want waar vieren ze kerst dit jaar? Nou, niet bij The Queen in ieder geval.

Dat laat een woordvoerder van Buckingham Palace weten. Prins Harry en Meghan brengen namelijk de kerstdagen door bij de familie van Markle in Amerika. Ze gaan volgens het persbericht dan ook voor een low-key viering van de feestdagen samen met de moeder van de hertogin, Doria Ragland.

Steun

Koningin Elizabeth snapt helemaal dat het koppel ook een keer kerst wil vieren bij de familie van Meghan en steunt ze in een officieel statement. “De hertog en hertogin van Sussex kijken uit naar uit naar extra familietijd tegen het einde van de maand. Nadat ze de laatste twee jaren Kerstmis hebben gevierd in Sandringham, kiezen Uwe Koninklijke Hoogheden ervoor om de feestdagen, als een nieuw gezin, door te brengen met de moeder van de hertogin, Doria Ragland. Deze keuze is in lijn met die van andere leden van de koninklijke familie en heeft de steun van Hare Majesteit de Koningin.”

Prins William

Dat Harry en Meghan besloten hebben om dit jaar niet door te brengen op Sandringham, het landgoed van de Queen in Norfolk, is helemaal niet heel afwijkend. Ook prins William en Kate waren namelijk eerder al een keer afwezig. Zij besloten toen kerst bij de familie van Middleton te vieren in Buckleberry.

Zware periode voor Meghan

Dat Meghan de knusse decemberdagen liever bij haar moeder doorbrengt, hangt wellicht ook samen met hoe de brunette in haar vel zit. In de redelijk nieuwe documentaire Harry & Meghan: An African Journey (in Nederland te zien bij Videoland) vertelt Meghan Markle openhartig over de bizarre hoeveelheid aan negatieve media aandacht die ze het afgelopen jaar over zich heen kreeg. Vooral de enorme media aandacht valt zwaar. “Elke vrouw – en helemaal een zwangere vrouw – is kwetsbaar. En als je dan een kleintje hebt en alles wat er gebeurt daar bovenop krijgt… Het is veel”, verzucht ze.

‘Het gaat niet goed’

Voorzichtig bedankt ze journalist Tom Bradby, want, zo legt ze uit: “Weinig mensen vragen aan me hoe het nu eigenlijk met mij gaat. Dank je wel daarvoor”. De journalist legt de vinger op de zere plek als hij constateert dat het afgelopen jaar pittig was. Als hij vraagt of hij kan concluderen dat het momenteel niet zo goed met haar gaat, knikt ze. “Ja.”

