Zó mooi: dit kreeg Meghan van Harry voor hun huwelijksjubileum

Inmiddels is het alweer meer dan een jaar geleden dat de sprookjesbruiloft van prins Harry en zijn geliefde Meghan Markle – de twee stapten op 19 mei 2018 in het huwelijksbootje – plaatsvond. Onlangs werd dit al gevierd met een prachtige video, maar de hertog van Sussex kon het jubileum natuurlijk ook niet zomaar voorbij laten gaan. En dus kocht hij een prachtig cadeau voor de voormalig ‘Suits’-actrice.

Ter ere van hun eenjarig jubileum kocht Harry een prachtige ring voor zijn geliefde: de zogenoemde eternity ring. Deze was vorig weekend om de vinger van Meghan te zien tijdens de jaarlijkse verjaardagsceremonie van de koningin, Trooping The Colour 2019.

De tekst gaat verder onder de foto.

Meghan heeft hier drie ringen om haar vinger: een verlovingsring, een trouwring en de nieuwe eternity ring. Prins William gaf een soortgelijke ring aan Kate Middleton nadat zij was bevallen van prins George.

Meghan is wearing a third ring on her ring finger – a delicate pave-set band – alongside her engagement and wedding rings. pic.twitter.com/I9I4tvnF8t

— Meghans Mirror (@MeghansMirror) 8 juni 2019