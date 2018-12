Meghan en Harry delen adembenemende nieuwe foto van huwelijksreceptie

We hebben natuurlijk al heel wat kiekjes gezien van de bruiloft van Meghan en Harry. Maar deze foto is er een voor in de boeken. Te zien is het pasgetrouwde stel bij hun huwelijksreceptie omgeven door vuurwerk. Wat een plaatje!

Lees ook: Wat groeit-ie hard! Zwangere Meghan Markle onverwachts bij Britse Fashion Awards

Gearmd staan de twee op dat moment als pasgetrouwde tortelduifjes naar het spektakel te kijken. Kensington Royal schrijft bij de foto: ‘De hertog en hertogin van Sussex zijn verheugd om een nieuwe foto te delen van hun huwelijksreceptie in Frogmore House op 19 mei. De foto, gemaakt door fotograaf Chris Allerton, staat dit jaar op de kerstkaart van Their Royal Highnesses.’

Bruiloft

Harry en Meghan stapten op 19 mei in het huwelijksbootje. Ze gaven elkaar in de St. George’s Chapel van Windsor Castle het ja-woord. Meghan koos voor de receptie voor een andere jurk dan bij de plechtigheid overdag. ’s Avonds droeg ze een prachtige, simpele Stella McCartney-jurk.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram