Meghan Markle laat groeiend babybuikje zien in prachtige galajurk

Gisteravond stond er opnieuw een feestelijke avond op het programma voor prins Harry en Meghan Markle. De twee waren aanwezig bij de ‘Royal Variety Performance’. Voor de feestelijke gelegenheid koos Meghan voor een prachtige galajurk waarin haar nog bescheiden babybuikje goed te zien was.

Gala

Meghan was dit jaar voor het eerst aanwezig bij het gala in Londen, waar ook veel Britse sterren hun gezicht laten zien. De avond werd georganiseerd voor het ‘Royal Variety Charity’, waar koningin Elizabeth beschermvrouwe van is.

Vereerd

Aan het begin van de show werden Meghan en Harry welkom geheten. “Het Royal Variety Charity is vereerd dat prins Harry in 2015 het gala bij kon wonen en dat hij nu opnieuw samen met de hertogin van Sussex aanwezig is.” Meghan voelde zich duidelijk ook vereerd en straalde naast Harry op de bijzondere avond:

The Duchess of Sussex attends her first Royal Variety Performance. pic.twitter.com/GQIwAZk1fq — Richard Palmer (@RoyalReporter) November 19, 2018

Bron: Libelle | Beeld: Hollandse Hoogte