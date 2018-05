Té leuk: Meghan en Harry onthullen wie hun bruidsjonkers en -meisjes zijn

Het wachten heeft naar onze mening nu echt lang genoeg geduurd; kan die royal wedding nu alsjeblieft héél snel beginnen? We zijn zó excited! Gelukkig is het aanstaande zaterdag eindelijk zover en naarmate de grote dag dichterbij komt, komen steeds meer details naar buiten over wat (en vooral ook ‘wie’) we kunnen verwachten. Zo heeft Kensington Palace vandaag officieel onthuld wie Harry en Meghan’s bruidsjonkers en -meisjes zullen zijn.

Hóe leuk?!

Zoals verwacht zullen prins George en prinses Charlotte, de oudste twee kinderen van Harry’s broer William en zijn vrouw Catherine, zaterdag bruidsjonker en -meisje zijn. De vorige maand geboren prins Louis is er niet bij, hij is – vanzelfsprekend #gniffel – nog te jong.

Tien stuks

De vierjarige George en de driejarige Charlotte hoeven het niet alleen te doen. De groep bruidsmeisjes bestaat verder uit Harry’s petekinderen Florence van Cutsem (3) en Zalie Warren (2) en Meghans petekinderen Remi Litt (6) en Rylan Litt (7). Ivy Mulroney (4), de dochter van Meghans beste vriendin Jessica Mulroney, maakt de groep compleet. De groep bruidsjonkers bestaat naast George uit Jasper Dyer (6), petekind van Harry, en de zonen van Jessica Mulroney; Brian en John (beiden 7).

Popcorn in de aanslag?

Kensington Palace zwijgt nog over wat de bruidsmeisjes en -jonkers zullen dragen. Daarvoor zullen we toch echt op the big day moeten wachten. De NOS zendt het hele spektakel waar de wereld al maanden naartoe leeft komende zaterdag uit. Vanaf 12.15 uur wordt er live verslag gedaan van naar verwachting hét sprookjeshuwelijk van het jaar.

George:

Charlotte:

Ivy, Brian en John:

Rylan en Remi:

Jasper Dyer:

Beeld: ANP

