Meghan doet een Diana’tje: ze draagt een (oeps) doorschijnende rok

Na zestien dagen kwam er vandaag een einde aan de royal tour van prins Harry en Meghan Markle door Australië en Nieuw-Zeeland. Die sloot de hertogin opvallend af. Ze droeg namelijk een doorschijnende rok. Maar of dat met opzet was…?

Hallo, onderbroek

Op de laatste dag van hun reis door onder andere Australië en Nieuw-Zeeland, droeg de zwangere Meghan een blauwe Givenchy-trui met een blauwe plissérok. En vooral die rok is vandaag het gesprek van de dag. Die was namelijk volledig doorschijnend waardoor je meer kon zien dan misschien de bedoeling was.

Diana-verwijzing

Of Meghan en haar styliste niet door hebben gehad dat de rok doorschijnend was, of dat ze op de laatste dag expres voor een gewaagde outfit zijn gegaan, is niet bekend. We gaan er voor het gemak even vanuit van niet, al is het wel een briljante verwijzing naar een iconische foto van Harry’s moeder Diana. De toen nog piepjonge kleuterjuf werd in 1980, toen zij net met prins Charles datete, op de kiek gezet terwijl de zon dwars door haar witte katoenen rok heen scheen. De foto (bekijk ‘m hieronder) zorgde destijds voor de nodige ophef.

Diana in 1980:

