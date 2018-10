Wauw: in deze jurk is Meghan’s babybuik al héél goed te zien

Nu we weten dat Meghan Markle zwanger is, is haar buik toch wel een van de eerste details waar onze ogen naartoe glijden als er weer nieuwe kiekjes van haar binnendruppelen.

Buik voor, buik na

Sinds vorige week maandag – de dag waarop ‘het grote nieuws’ bekend werd – verblijven de hertogin en prins Harry in Australië voor hun eerste gezamenlijke werkbezoek als getrouwd stel. Tot nu toe spotten we daar een subtiel buikje, maar wel van het niveau ‘ik heb iets teveel opgeschept vanavond’.

Bescheiden bolletje

In de avondjurk die Meghan gisteravond droeg naar weer een nieuwe bijeenkomst in het land, was voor het eerst echter wél een duidelijker buikje te zien. Het bescheiden bolletje in haar hemelsblauwe galajurk verklapt dat Meghan, van wie niet bekend is hoe ver ze inmiddels is met haar zwangerschap, al wel een paar maandjes onderweg is.

Tel maar uit

Het lijkt erop dat Meghan zich daarover vorige week tegenover een Australische zangeres versproken heeft. De artieste sprak op een event met de nieuwbakken royal en liet op Instagram weten onder de indruk te zijn van alle publieke optredens die Meghan afwerkt “terwijl ze al vier maanden zwanger is”.

Hint hint

Over de kleur van Meghans jurk wordt overigens ook volop gediscussieerd. Als Meghan inderdaad al vier maanden zwanger is, zouden zij en Harry (die déze voorkeur heeft uitgesproken) al kunnen weten wat het wordt. Volgens sommigen is de jurk dan ook een hint naar het geslacht van de baby; een jongetje dus. Wij gaan er voor nu maar even vanuit dat ze de kleur simpelweg heel mooi vindt.

