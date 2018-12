Wat wordt-ie prachtig! Meghans babybuik gespot in loeistrakke jurk

Ja hoor: er is weer een foto van de babybuik van Meghan verschenen. Een aangezien (ook) wij er geen genoeg van krijgen, delen we ‘m gewoon weer schaamteloos met jullie.

Verschijning

Als zwangere royal wordt Meghan Markle op de voet gevolgd. Ze bezocht vandaag het verpleeg- en verzorgingshuis van Royal Variety Charity in Twickenham en ze zag er weer beeldschoon uit. Niet alleen door haar outfit, maar ook door de groeiende babybuik. Want wat wat gaat dat hard!

Wedden?

We weten nog steeds niet hoeveel weken Meghan nu exact in verwachting is. Bij de wedkantoren wordt niet alleen grof ingezet op de geboortedatum (‘ergens komend voorjaar’) en de naam de van de royal baby, maar ook op het feit dat er misschien wel twee mini’s onderweg zijn.

De outfit

Aan haar kleding hangt ditmaal een tamelijk hoog prijskaartje: de grijze jas van het merk SOIA & KYO kost €600 en de jurk van het merk Odilia maar liefst €925. Maar laten we wel wezen: wat ziet de aanstaande moeder er weer prachtig uit.

Bron: Libelle | Beeld: Still