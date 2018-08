Spoiler alert: meest awkward hereniging ooit tijdens laatste Temptation-kampvuur

Het liefst zien we ‘Temptation Island’ all day, every day op de buis, maar helaas komt er na bijna drie maanden smullen vandaag een eind aan de eerste vip-editie van de ultieme relatietest. Dat betekent dat de koppels in de uitzending, die al de hele dag te bewonderen is op Videoland, weer herenigd worden. En dat gaat niet zonder slag of stoot.

Lees ook

Zo zag Temptations Danique eruit vóórdat ze rood haar had

Eerst lezen, dan scrollen

Het staat in de kop en we zeggen het nog maar eens: lees vooral niet verder als je nog niet wilt weten wat er in de final aflevering gebeurt. Er volgen namelijk de nodige spoilers.

Dus, komt-ie

In eerdere edities van Temptation Island frustreerde het ons soms dat er tijdens de dream date met verleiders nogal eens wat gebeurde, wat de partner dan niet meer te zien kreeg omdat er geen kampvuur met beelden meer plaatsvond voor de hereniging. Daar hebben ze inmiddels iets op bedacht. De vips die de fout in gaan, worden keihard ontmaskerd bij de flikkerende vlammen.

Oeps

In íeder geval één iemand is de sjaak in deze finale en dat is… Stefano. We zagen en hoorden vorige week allemaal hoe hij kéurig buiten ging slapen, apart van verleidster Zwanetta, maar ’s nachts stiekem tóch bij haar in bed kroop en seks met haar had. Zijn partner Gelina wordt de volgende morgen dan ook getrakteerd op een portie vuurwerk, dat dit seizoen het teken is van een misstap van je partner. Oeps.

Tja, je kunt het proberen

Als ze tijdens hun ontmoeting vraagt wat er gebeurt is en waar het vuurwerk voor was, ontkent Stefano in alle toonaarden. “Ik ben heel veel met Zwanetta omgegaan. Ik heb haar beter leren kennen op een bepaalde manier. Ik heb niet met haar in een bed geslapen of wat dan ook, en dat ga je ook gewoon zien”, probeert hij haar wijs te maken. Hij zegt zelfs níet met Zwanetta te hebben gezoend, hoewel ‘Zwaantje’ Gelina daar niet veel eerder al zelf over inlichtte. “100%! Er is niks tussen mij en Zwanetta gebeurd”, houdt hij vol.

Thanks, Yolanthe

Het is duidelijk dat Stefano niet verwacht dat er opnames van zijn avontuurtje gemaakt zijn of denkt dat Gelina die niet te zien of te horen krijgt. Maar dan gooit presentatrice Yolanthe roet in het eten. Wanneer ze vraagt of Gelina een geluidsfragment zou willen horen, spreekt de blik van Stefano boekdelen… Pijnlijk met een hoofdletter P.

Stefa-NO

Of de twee nog steeds samen zijn, maakt de nieuwe aflevering niet duidelijk. Er volgt volgende week namelijk nóg een episode waarbij de inmiddels weer in Nederland aangekomen deelnemers nog een laatste maal worden opgezocht door een cameraploeg. We hopen van niet (Gelina, je verdient beter), maar vrezen het ergste – we zagen meerdere stellen elkaars grove Temptation-fouten immers al vaker vergeven…

Bekijk het tenenkrommende fragment hier. Volgende week donderdag verschijnt de laatste aflevering van Temptation Island vips op Videoland.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: RTL