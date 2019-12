‘Penoza’-actrice Medina Schuurman: ‘Ik ben gewend dat het ‘stormt’ in de liefde’

Zo keihard als haar alter ego in de film ‘Penoza: the final chapter’? Nee, actrice Medina Schuurman (50) wordt juist steeds liever – voor zichzelf én anderen. ‘Mijn zoon opvoeden, een nieuwe liefde, de band met mijn ex, het acteren; ik kan het gewoon allemaal handelen.’

Op de vraag hoe het met haar gaat, hoeft ze niet lang na te denken. Haar leven valt nu zo heerlijk om haar heen. Ze zegt het met enige verbazing, want eerder was ze daar meer terughoudend in, in zeggen dat het allemaal wel goed ging. Want waren twijfels, onzekerheden en ook wel zorgen. Maar toen werd ze 50, liep haar werk lekker en brak de cocon, waarin ze zich toch een beetje had verschuild, open. O, en kwam er een nieuwe liefde: Willem.

Zo’n heerlijk overweldigende liefde?

“Nou, eigenlijk niet. En daarmee bedoel ik dat deze liefde me niet onrustig maakt en alles onderuithaalt. Het is eigenlijk gewoon rustig en goed. Ik heb ontdekt dat in echte liefde een bepaalde rust zit en dat is nieuw voor mij. Ik ben veel meer gewend aan dat het juist niet kabbelt, dat er storm is, want hoe ervaar je anders het leven en de liefde? Maar met Willem is het anders. Die storm hoeft er helemaal niet te zijn. Het hoeft ook allemaal niet zo snel. We voelen beiden: we’ve got a lifetime en daarin zit een enorme rust.”

Is er, terugkijkend, één bepalend moment geweest, of is het een proces geweest?

“Ik heb nu één jaar een relatie met Willem, maar daarvoor voelde ik al dat het goed met me ging. Het is niet zo dat ik daarvoor een man nodig had. Ik was zelf al rustiger geworden. En dan niet als in saai, maar meer in balans. Mijn zoon alleen opvoeden, de goede band die ik heb met mijn ex, zijn vader, het werk wat ik met Isa (Isa Hoes, red.) doe, acteren, de overgang; ik kon het gewoon allemaal handelen. Ik merkte aan mezelf al een tijdje dat ik me zacht voelde vanbinnen, en liefdevol. Dus in die zin is het een proces geweest. Het gaat ook over zelfliefde, dat je voelt dat je dat hebt. Pas dan word je ook leuker naar anderen. En in dat hele proces stond Willem opeens weer voor mijn neus en zag ik hoe leuk hij was. Tien jaar geleden hebben we een korte affaire gehad, we kennen elkaar dus al langer.”

Je hebt een patchwork-familie; je hebt een goed contact met je ex en zijn nieuwe gezin. Zijn zoon, jouw stiefzoon, komt ook bij jou thuis en nu komen Willem en zijn zoon er ook bij.

“Ha ja, we dijen behoorlijk uit. Maar het is mooi om het op deze manier te kunnen doen. De kinderen verbinden alle volwassenen. Het is voor Jonathan fijn dat zijn vader en ik een goede band hebben. We werken ook samen voor het I’M platform van Isa en mij.”

Heb je daarvoor dingen moeten loslaten, of ging dat meteen goed?

“Mijn ex is heel goed in zijn vak, we hadden heel veel overeenkomsten in wat we leuk vinden en creëren. Hij is ook nieuwsgierig, op hem kun je ook echt bouwen. Maar het was niet dat we na de scheiding, zo hup, meteen konden doorpakken. Er was pijn en verdriet. We moesten onze weg daarin zoeken. Twee jaar na onze scheiding vierden we samen Sinterklaas, dat wilden we voor onze zoon, ondanks dat het pijnlijk en moeilijk was. Toen iedereen weg was, bleef hij nog even zitten. Uit het niets vroeg ik aan hem: ‘Vertel nou eens over alles wat nog pijn doet’. En dat heeft hij gedaan. We moesten allebei huilen. Op de een of andere manier hadden we nog nooit zo direct die pijnpunten benoemd. Daarna was het ‘schoon’ en groeiden we stapje voor stapje naar elkaar toe. Onlangs zei ik nog tegen hem dat ik zo blij ben dat hij zo’n goede vriend van me is, maar vooral dat hij de vader van mijn kind is.”

Betekent dit alles dat je dan ook op een andere manier gaat acteren?

“Ik ben niet zozeer een andere actrice geworden, maar beleef de rollen wel meer bewust. Alsof er een laag bij is gekomen, vanuit waar ik kan spelen. Ik word nu niet meer gevraagd voor jonge-vrouwenrollen, maar voor moederrollen. Dat is ook een leuke ervaring, want dat zijn vaak interessantere vrouwen.”

Hoe was het om weer in de rol van Sandrina te kruipen in ‘Penoza’?

“Ontzettend leuk. Het is sowieso een rollercoaster van een film. Op de eerste draaidag zag ik alle acteurs weer en realiseerde ik me dat we al tien jaar samenwerken. Er is zoveel gebeurd. De kleintjes zijn groot geworden, ik heb een inmiddels een kind. Het was voor en achter de schermen leuk om te doen. Het is ook bijzonder om te zien hoe we allemaal gegroeid zijn als mens en acteur.”

De film gaat over de onderwereld, heb je zelf iets op kerfstok?

“Ik heb toen ik dertien was een keer met een vriendinnetje van die veters met figuurtjes erop gepikt in de Bijenkorf. We zijn gepakt en moesten mee naar het bureau waar we in een cel werden gezet. We waren doodsbang! Dat vriendinnetje had heel strenge ouders, dus we hebben de politie alleen naar mijn ouders laten bellen, want die waren niet zo streng. Als ik uitging, moesten mijn vriendinnen allemaal om één uur thuis zijn, maar mijn moeder zei: ‘Blijf maar zolang je het leuk vindt’. Ik heb nooit die grenzen hoeven bevechten, want die waren er niet. Ik kom uit een hippiegezin. Mijn ouders wilden de wereld verbeteren. Mijn vader richtte speciaal voor mij een antiautoritaire crèche op, waar kinderen alles mochten doen. Dat vond ik vreselijk, beangstigend ook. Toen ik twee was, gingen mijn ouders scheiden. Maar het leuke is dat ze nu alweer een paar jaar samen zijn. Dat vind ik mooi, om te zien dat de liefde op een bepaalde manier niet over gaat. Als kind werd ik best vrijgelaten, maar ik kon het ook aan. Ik was een beetje een rouwdouwer. Maar ook heel beschouwend en observerend. Dat zie ik bij Jonathan terug.”

