Mayra Louise hoort vaak dat ze vies, lelijk en dik is: ‘Ik ben meer dan mijn gewicht’

Blogger, plussize-model en auteur Mayra Louise de Wilde (37) heeft twee drukke jaren achter de rug. Ze kreeg een dochter en haar inzet voor een positief zelfbeeld werd booming. Zo booming dat ze er een boek over schreef. ‘Het is eigenlijk het boek dat ik zelf nodig had toen ik jong en onzeker was.’

De storm waar ze de afgelopen twee jaar in terechtkwam, is langzaam wat gaan luwen. Ze werd moeder, schreef een boek en werd bekend. Nou ja, dat laatste was ze min of meer al. Ze was een succesvol plussize-model en sinds ze een paar jaar geleden body positivity in Nederland op de kaart zette, heeft ze ruim 42.000 Instagram-volgers. En nu is er dan haar boek: Op je lijf geschreven, en weet íédereen wie ze is. Lachend: “Nou ja, dat zijn jouw woorden hè, het is niet zo dat ik niet meer over straat kan. Maar ik merk wel dat ik iets deel wat veel vrouwen raakt en herkennen.”

‘Het idee dat ik niet goed genoeg was, zat in mijn leven verweven. Ik heb veel dingen niet gedaan en niet gedurfd omdat ik bang was afgewezen te worden’

Haar verhaal in het kort: op haar elfde begon Mayra voller te worden. In de twintig jaar die daar op volgden, had ze het gevoel dat ze er niet toe deed. Met als gevolg dat ze een verstoord eetpatroon van diëten versus vreetbuien kreeg en wanhopig probeerde af te vallen. Want pas dan, als ze dun zou zijn, zou ze gelukkig zijn. Dun is ze nooit geworden. Ze werd en bleef dik en was daar jarenlang ongelukkig en onzeker over. Ook als veelgevraagd plussize-model met opdrachtgevers in heel Europa. “Het idee dat ik niet goed genoeg was, zat in mijn leven verweven. Ik heb veel dingen niet gedaan en niet gedurfd, omdat ik bang was afgewezen te worden. Iets wat eigenlijk voortkwam uit het feit dat ik mezelf afwees.” Pas toen haar vader overleed, kon ze de knop echt omzetten.

‘De grap is: ik bén dik, dus als mensen dat dan als comment onder mijn posts schrijven denk ik: ja, en?’

Flash forward naar de 37-jarige Mayra nu: ze heeft zichzelf geaccepteerd en probeert via haar blog en Instagram een tegenwicht te bieden aan een negatief lichaamsbeeld – hoe dat lichaam er ook uitziet. Ze plaatst foto’s van zichzelf in lingerie, in bad en in bikini. Dat levert positieve én negatieve reacties op. Aan de ene kant vinden mensen haar mooi en moedig, aan de andere kant krijgt ze te horen dat ze vies, lelijk en dik is. Ze haalt er inmiddels haar schouders over op. “Ik ben meer dan mijn gewicht.” En ze heeft gelukkig genoeg zelfspot om erom te kunnen lachen. “De grap is: ik bén dik, dus als mensen dat dan als comment onder mijn posts schrijven denk ik: ja, en?”

Tekst: Saskia Smith | Fotografie: Bart Honingh