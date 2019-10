Maxime Meiland open over vader dochtertje: ‘Hij wil niks van haar weten’

Maxime Meiland (23) kennen we natuurlijk als de dochter van Martien, maar ook als de moeder van de kleine Claire. De vader van het meisje is daarentegen niet in beeld en de blondine vertelt nu hoe dat zo gekomen is.

In 2017 werd Maxime de moeder van Claire. En ondanks dat de zwangerschap niet gepland was, was het kindje meer dan welkom in het gezin Meiland. Of de vader van de baby net zo stond te springen? “Ik raakte zwanger en toen zei hij al heel snel ‘ik wil dit niet’. Claire kwam als een verrassing”, vertelt de jonge moeder in de serie Gossip van Anna Nooshin.

In shock

Daarna was het tijd om het nieuws met haar ouders te delen. “Toen heb ik het thuis verteld”, vervolgt Maxime. “Iedereen was in shock en ook boos. Mijn vader heeft een week lang niet tegen mij gepraat.” Gelukkig was die ruzie niet van lange duur. “Mijn vader kan wel boos worden, maar dan is het ook zo weer over en dan is het ‘we moeten door’.”

Probleem

Even heeft ze eraan gedacht om abortus te plegen, maar achteraf is ze blij dat ze dat besluit nooit genomen heeft. Ook al wil de vader van Claire niets van haar weten. “Ik heb ooit, toen ze 1 werd, een ouderwetse kaart gestuurd met een foto erbij’, vervolgt Maxime. ‘Toen heeft zijn vader een berichtje gestuurd naar mijn vader met een felicitatie.” De rest van zijn familie wil ook niks van de spruit weten. “Nee, ze vinden dat ik het probleem ben. Dat ik het gedaan heb.”

Ontmoeting

Maxime heeft wel een grote wens voor haar dochtertje. “Toch hoop ik dat hij uiteindelijk haar wel wil ontmoeten. Het is toch haar vader.” Maar een man in haar leven? Die is er momenteel niet en gaat er ook niet komen. “Ik ben helemaal niet toe aan een vriend.”

De tekst gaat verder onder de video.

Tweede kindje

Hoewel Maxime geen relatie heeft en daar bovendien niet naar op zoek is, droomt ze wel van nog een kindje. Onlangs werd dan ook bekend dat de jongste dochter van Martien en Erica al een tijdje bezig is met het zoeken naar een donor. Ze wil Claire namelijk dolgraag een broertje of zusje geven. Vorige week was in Chateau Meiland te zien dat ze een geschikte donor heeft gevonden. Het zou dus zomaar kunnen dat ze binnenkort weer zwanger is.

Lees ook

Maxime Meiland zoekt donorvader voor tweede kindje in nieuwe aflevering



Uit de oude doos

De blondine staat nu misschien volop in de schijnwerpers, maar toen ze zwanger was van Claire was daar nog geen sprake van. En zó zag ze er op dat moment uit:

Dit bericht bekijken op Instagram Nog 1 weekje tot ik je mag ontmoeten👧🏼💗 Een bericht gedeeld door Maxime Meiland (@maximemeiland) op 30 Jul 2017 om 2:18 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.