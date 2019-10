In de nieuwe aflevering van ‘Chateau Meiland’ vertelt Maxime over haar bijzondere plannen. Ze wil dolgraag een broertje of zusje voor haar 2-jarige dochter Claire en zoekt daarvoor online naar een donorvader.

De familie Meiland is altijd heel open en eerlijk in hun realitysoap en dit keer steekt ook Maxime (23) haar plannen niet onder stoelen of banken.

Mooie plannen

“Montana en ik schelen achttien maanden”, legt Maxime uit. “Ik heb altijd gedacht dat ik rond m’n dertigste wel twee kinderen snel achter elkaar zou willen. Dan kunnen ze lekker met elkaar spelen.” Maxime weet nog heel goed hoe leuk ze het vroeger vond om samen met haar zus Montana te spelen.

Dat liep toch effe anders

Maar Claire kwam voor Maxime een beetje als een verrassing. “Het is niet gegaan zoals ik in gedachten had, maar dat gevoel dat ik heel graag een tweede wil, blijft er.” Ze wil er dan ook niet te lang mee wachten, want volgens Maxime wordt dan het leeftijdsverschil weer te groot.

Geen nieuwe man

Maxime is echter totaal niet toe aan een man. “Dat is het laatste waar ik aan denk of ik waar ik mee bezig wil zijn”, gaat ze verder. “Vroeger had ik dat ook niet echt. Al m’n vriendinnetjes kregen vriendjes, maar ik dacht: nee. Ik ben veel te gehecht aan m’n vrijheid.”

Online shopping

Maxime wil het niet laten afhangen van een man, daarom is ze al een lange tijd op zoek naar donorvader. Op een bepaalde website kun je dan over de hele wereld kijken of er iemand tussen zit die aan al jouw wensen voldoet en die bij je past. “Het is net een soort winkelen”, grapt ze. De hele familie Meiland is enthousiast over de bijzondere plannen van Maxime. “Ik vind het fantastisch”, zegt Erica. “Mag ik dan ook weer bij de bevalling zijn?”

