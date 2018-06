Koningin Máxima en prinses Amalia gaan los bij Beyoncé en Jay Z-concert

Tienduizenden fans genoten gisteravond van het waanzinnige eerste concert van de On The Run 2 Tour dat wereldsterren Beyoncé en Jay Z gisteravond gaven in de Amsterdamse Johan Cruijff Arena. Onder die fans waren er óók een paar uit het koningshuis: niemand minder dan koningin Máxima en prinses Amalia.

Twee Queens op één avond

Op Instagram is Máxima gespot op een selfie van een andere concertganger, die het genoegen had om gisteren de avond met dus niet één, maar twee Queens door te brengen. Jaloers! Ook Amalia zou dansend zijn gespot in een skybox in het stadion. Een oplettende bezoeker in het publiek zette de kroonprinses op de kiek. Oké, heel duidelijk is de foto niet, maar het is haar toch écht.

Moeder-dochteruitje

Het gezellige moeder-dochteruitje komt hoogstwaarschijnlijk als een verademing in een roerige tijd. De koningin verloor begin deze maand haar 32-jarige zusje Inés, die zelfmoord pleegde. Het volledige koninklijke gezin reisde af naar Argentinië om de begrafenis bij te wonen. Gisteren ging Máxima voor het eerst sinds het drama weer aan het werk; tijdens een bezoek aan Groningen bedankte ze zichtbaar geëmotioneerd voor alle steun die ze kreeg van Nederland.

Spektakel

Vanavond treden Beyoncé en Jay Z nogmaals op in Amsterdam; er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Voor de liefhebbers nog even wat beelden van het spektakel waar de royals gisteravond van genoten hebben:

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Hollandse Hoogte