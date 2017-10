Mattie Valk over Wietze: “Ik had duidelijker moeten zijn…”

Als één radioduo het nieuws afgelopen jaar domineerde, dan was dat natuurlijk het Qmusic-duo Mattie Valk en Wietze de Jager. De twee zetten hun zinnen op dé radiotransfer van 2017, maar uiteindelijk koos Mattie ervoor om toch bij Qmusic te blijven en een flinke opslag te krijgen, terwijl Wietze niet meer terug wilde keren. Mattie doet nu zijn verhaal.

Radio break-up

Heel Nederland leefde met met de radio break-up van nu. Vijf jaar lang presenteerde het duo hun ochtendshow en ineens was dit huwelijk voorbij. Mattie werd als boosdoener neergezet, terwijl Wietze het slachtoffer was. Maar hoe denkt Mattie daarover? Waar zit hij fout? Dat onthult hij in een nieuw interview met Shownieuws. “Ik had natuurlijk duidelijker moeten zijn. Ik heb teveel getwijfeld…”, begint hij.

