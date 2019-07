Mattie Valk ‘hartstikke gelukkig’ in de liefde: ‘Ze laat me onwijs lachen’

Leuk nieuws voor Mattie Valk! De ‘Qmusic’-dj heeft opnieuw het liefdesgeluk gevonden en ondanks de hardnekkige geruchten is het níet zijn collega Marieke Elsinga die zijn hart veroverd heeft.

Aan De Telegraaf vertelt de 34-jarige Mattie “hartstikke gelukkig” te zijn met Jamy (36). “We kennen elkaar al een hele tijd, maar pas sinds kort is de vonk overgeslagen.”

Regelmaat

“Ik ben hartstikke gelukkig”, vervolgt de plaatjesdraaier. Jamy vult hem naar eigen zeggen goed aan. “Ze laat me onwijs lachen en ik vind haar ontzettend knap. Ze kan me ook als geen ander op mijn plek zetten als ik weer eens chaotisch ben. Ze geeft me regelmaat. Want dat is iets wat ik van nature niet zo heb.”

Geen bekende

Wat de blondine in het dagelijks leven zelf doet houdt Mattie liever voor zichzelf. “Ze werkt niet in de schijnwerpers”, is het enige wat hij over zijn nieuwe vlam kwijt wil.

Tweeling

Tot een paar jaar geleden was de dj samen met zijn vriendin Kirsten. Nadat bekend was geworden dat zij een tweeling ter wereld had gebracht die niet van Mattie was, ging het stel uit elkaar. Sinds de dj sinds september vorig jaar samen met Marieke Elsinga de ochtendshow van Qmusic presenteert, deden de geruchten de ronde dat hij bij haar opnieuw de liefde had gevonden. Dit werd echter altijd – door beide dj’s – stellig ontkend.

Dit bericht bekijken op Instagram More than you know❤️ Een bericht gedeeld door Mattie Valk (@mattievalk) op 18 Jul 2019 om 11:22 (PDT)

