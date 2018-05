Mattie Valk voor het eerst openhartig over tweeling die niet van hem bleek te zijn

Heel Nederland was in rep en roer toen de vriendin van Mattie Valk beviel van een tweeling, waarvan hij niet de vader bleek te zijn. In gesprek met &C doet hij nu, samen met zijn moeder, een boekje open.

Anderhalf jaar na dato kan Mattie zeggen dat hij alles verwerkt heeft, maar makkelijk was het niet. Zijn leven is immers destijds een enorme achtbaan van emoties geweest. ‘Het ging allemaal zo snel’, zegt hij in het tijdschrift van Chantal Janzen. ‘Eerst de vreugde van het onverwachte vaderschap, vervolgens kwam de tweeling ineens veel te vroeg, met alle zorg en angst die daarbij komt kijken. En toen het bericht eroverheen dat ik niet de biologische vader was. Het kwam gewoon niet binnen, er was te weinig plek in mijn hoofd.’

Antwerpen

Terwijl Mattie naar eigen zeggen een gevoelsmens is, voelde hij op dat moment niets. ‘Dat was zo beangstigend, ik was volslagen in paniek’, geeft de Qmusic-dj toe. ‘Ik wist niet meer waar ik rust kon vinden. Ik dacht: ik ga gewoon weg. Ben naar Antwerpen gereden, heb daar drie dagen in mijn eentje in een hotel gezeten. Dat stresslevel dat volledig in het rood zat, ik kreeg het maar niet naar beneden. Ik voelde me alleen maar vallen en vallen en vallen, en ik wist niet hoe ik weer boven moest komen’, aldus Mattie. ‘En ik wist het ook niet’, vult zijn moeder Elly aan. ‘Ik heb gehuild en was helemaal lamgeslagen. Het was zó onbegrijpelijk en raar.’

Verdriet

Mattie is nooit echt boos geweest. ‘Wel heel verdrietig’, vertelt hij in het interview. ‘Relatie weg, kinderen weg. En ik was ook zo verdrietig voor de mensen om me heen, want het overkwam niet alleen mij. Natuurlijk deed ik het haar niet aan, maar ik had er erg veel moeite mee dat het ook mijn moeder moest overkomen.’

