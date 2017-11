Mattie reageert op ‘klap na’ van Wietze

Mattie Valk heeft gereageerd op het interview dat Wietze de Jager heeft gegeven over de veelbesproken radioruzie. “Ik heb het interview gelezen. Dat vond ik redelijk moeilijk,” zegt hij in RTL Boulevard.

Intense vertrouwensbreuk

Wietze spreekt in een interview met LINDA. voor het eerst over de breuk met zijn radiomaatje Mattie. De radio-dj voelt zich nog steeds gekwetst nadat Mattie bij Qmusic bleef en niet met hem mee ging naar Sky Radio. “Het is over (…) Ik ben gekwetst, dat soort pijn kende ik niet, de pijn van de intense vertrouwensbreuk,” aldus Wietze.

Mediastrijd

Mattie reageert in RTL Boulevard op het interview. “Daaruit bleek opnieuw dat hij dingen verkeerd geïnterpreteerd en begrepen heeft in het hele traject. Hij heeft er zelf voor gekozen om geen contact meer te willen. Ik lees dingen dat ik denk: ik had heel graag mijn verhaal bij je willen doen. Daar heb ik ook alles aan gedaan. Maar hij wil echt geen contact meer,” vertelt Mattie. De radio-dj wil het niet meer over de breuk hebben. “Want dan wordt het zo’n mediastrijd en ik heb er niet zo’n zin in om voor het oog van heel Nederland die oorlog te voeren,” aldus Mattie.

