Oelala: Mattie en Marieke wagen zich aan relatietest

Radio-dj’s Mattie en Marieke doen voor hun Qmusic-programma de ultieme relatietest. Ze moeten vragen beantwoorden over elkaars leven en dat levert wat interessante weetjes op. Wie kent de ander nou beter?

Met vragen als “Wat is Mariekes stopwoord?”, “Wat doet Marieke het liefst op een eerste date?” en “Wat is Matties verborgen talent?” proberen de dj’s te bewijzen dat ze elkaar als geen ander kennen. En dat wordt bevestigd door de vele goede antwoorden. Het is wel duidelijk dat de twee veel tijd met elkaar doorbrengen.

Twee handen op een buik

Het duo is twee handen op een buik. Bij de vraag wat Matties beste excuus is om een afspraak af te zeggen, weten ze beiden direct het antwoord. “Ook meteen kunnen schrijven”, lachen ze. Vervolgens weet Marieke Mattie subliem te imiteren: “Oh, sorry mop, helemaal vergeten!”

Eén fout

Als er gevraagd wordt wat Marieke het liefste doet tijdens een eerste date gaat Mattie de mist in. De radio-dj gokt op eten, maar Marieke doet liever een drankje (met alcohol). “Wel meteen heftig hoor, eten”, zegt ze. “Soms kan je aan het begin van de date denken ‘hmm’, maar dan na twee wijn kan dat anders zijn.” Mattie vindt dat helemaal geen punt. “Of naar een pretpark”, grapt hij daarna.

