Mattie en Marieke hebben héél leuk nieuws

Fans van Mattie en Marieke, opgelet! Luister jij ook iedere ochtend naar Qmusic om niets te hoeven missen van dit duo? Dan hebben we goed nieuws voor je. De twee komen namelijk met nóg iets heel leuks op de proppen, namelijk een wekelijkse podcast.

Vanaf vrijdag lanceren Mattie en Marieke wekelijks een podcast waarin ze samen met de andere persoonlijkheden uit hun ochtendshow – nieuwslezer Anne-Marie, Tom van de intercom en Joe Stagiair van de Show – de week bespreken. Ook laten ze de hoogtepunten horen, zo verklapt Qmusic alvast.

Verschillende kanalen

De podcast is vanaf 13.00 uur te beluisteren via Qmusic.nl/podcasts en bij alle grote podcast-platformen, zoals de podcast-app van Apple, Google Podcasts en Spotify.

