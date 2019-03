‘We appen de hele dag’: zijn Mattie en Marieke meer dan collega’s?

Mattie Valk en Marieke Elsinga hebben het niet alleen leuk samen op de werkvloer, maar óók daarbuiten. Het radioduo ziet en spreekt elkaar namelijk regelmatig buiten de deuren van Qmusic, maar is dat puur vriendschappelijk of speelt er meer?

Tegenover Grazia doen de twee een boekje open. “We appen de hele dag en ’s avonds sturen we elkaar een voice memo van wat we die dag hebben gedaan en hoe het gaat”, vertelt Marieke. “Maar dat deden we eigenlijk voor de show ook al wel een beetje. We hebben altijd wel contact gehouden.”

Compliment

De geruchten dat de twee meer zouden zijn dan alleen collega’s, zijn al vaker de wereld in geholpen, maar daar is volgens beiden niets van waar. Marieke vindt het overigens wel een compliment als mensen denken dat ze een setje zijn. En daar is Mattie het mee eens. “Blijkbaar zien mensen een chemie tussen ons, maar een chemie hoeft niet altijd verliefdheid te betekenen”, vindt hij. “Als je met een man samenwerkt, zegt niemand: ‘goh, ben je verliefd op hem?’ en dit is een beetje hetzelfde.”

Echt een team

Volgens Mattie is hij niet voor niets met Marieke samen gaan werken. “We kunnen het heel goed met elkaar vinden en ze is een hartstikke goede vriendin van mij, maar als ik verliefd op haar zou worden of zou zijn, dan wordt het voor de show zo kwetsbaar en dat is niet goed. Als ik dat gevoel zou hebben gehad, dan was ik denk ik niet aan het programma begonnen.” En hoewel Marieke in eerste instantie moest wennen om intensief samen te werken met één persoon, heeft ze het nu onwijs naar haar zin. “Het is heel erg tof om iemand te hebben met wie je echt een team bent.”

What about Domien & Marieke?

En dan hebben we ook nog Qmusic-dj Domien Verschuuren, die zich in december afvroeg of hij in de friendzone van Marieke zat. Uiteindelijk besloot hij haar live op de radio mee op date te vragen, maar volgens de presentatrice konden de twee geen gaatje vinden voor elkaar. “In alle eerlijkheid, ik ben gek op Domien, maar gewoon als vriend en collega. Dus als we echt op date gaan, moet ik het knopje in mijn hoofd even omzetten en denken: ‘Oké Marieke, dit is een date’ en ik weet niet of dat lukt.”

