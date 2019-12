Kondigt Matthijs van Nieuwkerk hier aan te stoppen met ‘De Wereld Draait Door’?

Maandag was het ’t gesprek van de dag: Jeroen Pauw (59) gaat stoppen met zijn talkshow. In ‘De Wereld Draait Door’ kon dit natuurlijk niet onbesproken blijven, maar het onderwerp zorgde ook voor een hoop verwarring bij kijkers. Want gaat Matthijs van Nieuwkerk (59) ook afzwaaien?

In de afgelopen aflevering van De Wereld Draait Door schoof Angela de Jong bij Matthijs aan tafel. Toen het ging over de stop van Jeroen Pauw, zei de AD-columniste tegen Van Nieuwkerk dat hij nu wel weet wat hem te wachten staat als hij besluit te stoppen. “Ik wacht nog heel even, zodat er wat ruimte tussenzit, dat we weer zin hebben in een… afijn, laat maar zitten”, reageerde de presentator op de opmerking. Later grapt hij tegen Paul Witteman (73), wie eerder samen met Jeroen Pauw & Witteman presenteerde, dat zijn eigen vertrek over “een weekje of twee” zal zijn. Laat hij hier nu doorschemeren dat-ie binnenkort afscheid neemt van De Wereld Draait Door? Fans vinden de uitspraak van Matthijs op z’n minst opmerkelijk:

zegt matthijs nou dat-ie over ca 2 weken ook z'n vertrek gaat aankondigen?? @dwdd — ★ govertschilling (@govertschilling) December 9, 2019

Geloof dat Matthijs zojuist een beetje tersluiks zijn vertrek bij #dwdd aankondigde? — Merel (@WebMerel) December 9, 2019

Zegt Matthijs nu een soort van dat hij ook gaat stoppen? #DWDD — wendy sloos (@wensloo) December 9, 2019

Over een weekje of 2, komt #matthijsvannieuwkerk kennelijk met een aankondiging! #dwdd — Joke Beuger (@BeugerJoke) December 9, 2019

Wanneer gaat Matthijs van Nieuwkerk dan? https://t.co/dOqPVdlWGL — smile (@sizezig) December 9, 2019

April 2020

Het contract van Matthijs loopt tot september 2020. Insiders verwachten dat hij in april stopt met De Wereld Draait Door en dat hij die maand een overstap maakt. Door nieuwe regels gaat Matthijs bij de NPO een stuk minder verdienen. Daarom wordt verwacht dat hij overstapt naar een commerciële omroep. Matthijs versterkte deze vermoedens door laatst op televisie te zeggen: “Als ik overstap, dan speelt geld zeker een rol”.

Afscheid Pauw

Jeroen Pauw onthulde maandag te stoppen met zijn talkshow Pauw. Hij wil zich concentreren op andere programma’s, maar blijft wel bij de publieke omroep. “Ik ga in 2020 andere dingen doen, zonder tafel of met tafel maar dan niet in een studio”, liet hij weten via Instagram. “Andere gesprekken en reportages met iets meer lengte en diepte dan het ‘gesprek van de dag’ en de ‘waan van de week’. Daar heb ik heel veel zin in, maar ik verheug me ook op de laatste twee weken Pauw, een programma dat ik met zoveel liefde en plezier maak samen met een heerlijke ambitieuze redactie, in een vrolijke sfeer, mede dankzij al die goede gasten die elke dag weer de moeite nemen om aan te schuiven.”

Op1

Na de grootse bekendmaking van Jeroen onthulde de publieke omroep vanaf 6 januari met een nieuwe talkshow te komen, genaamd Op1. De presentatie van het vervangende programma zal in handen komen te liggen van vijf presentatieduo’s.

