Matthijs van Nieuwkerk feliciteert Eva Jinek nogal onhandig (!) met zwangerschap

Een beetje ongemakkelijk was het wel. De anders zo rappe (tong van) Matthijs van Nieuwkerk, struikelde gisteravond in De Wereld Draait Door een aantal keer toen hij Eva Jinek (die er zat om over haar interview met Hillary Clinton te praten) feliciteerde met haar zwangerschap.

Gehakkel en getakkel

Eva, die gisteren bekend maakte zwanger te zijn van haar eerste kind, confronteerde de presentator direct met zijn onhandigheid: ‘Ik voel óngemak bij je Matthijs’. Ook Twitter reageerde op Matthijs die een hoop zei, maar weinig directe vragen wist te stellen. Op de vraag: “Weet je er al meer van…jongetje, meisje…”, gaf Eva aan het geslacht van het kind nog niet te weten. Twitter smulde van het awkward gesprek tussen de twee.

Bekijk het ietwat ongemakkelijke fragment onderaan dit artikel terug.

Dat was een vrij… awkward begin van het gesprek tussen Matthijs en Eva #jinek #DWDD https://t.co/K9PTkQ94jb — HarcoPloegman (@HarcoPloegman) March 13, 2018

#dwdd het is absoluut tragisch om te zien hoe onhandig Matthijs is als het gaat over de zwangerschap van Eva #Jinek. Wat een hork!! — Joëlle (@Jo3ll3) March 13, 2018

#dwdd 1 keer de Clintons ontmoet en nu al zwanger. Bill Bill Bill toch. — Antoine Le Pecheur (@ToikeV) March 13, 2018

Het biertje wat voor Eva Jinek stond, zorgde ook voor ophef. Maar mensen, er bestaat zoiets als alcoholvrij bier hè.

Huh? Zit Eva Jinek nou aan het bier terwijl ze zwanger is? Alcoholvrij dan, mag ik hopen? Fas is een ding hoor.. 😳 #dwdd — ZKH ZeikBaard 💎 (@ZeikBaard) March 13, 2018

#jinek bij #dwdd ik hoop dat het glas wat er staat appelsap is en geen biertje ! #zwanger — eric de vos (@ericmdevos) March 13, 2018

#dwdd

Zwangere Eva Jinek aan het bier https://t.co/KJyo3CDgra — Gunter Noa (@gunternoa) March 13, 2018

Naast de awkward vragen van Matthijs over de zwangerschap van Eva Jinek vind ik de tweets over het ‘biertje van Eva’ eigenlijk nog erger. HALLO ER BESTAAT ALCOHOLVRIJ BIER MENSE #dwdd — Merel (@WebMerel) March 13, 2018

